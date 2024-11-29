Российский футболист арестован по делу об убийстве в лесу

Бывший футболист российского клуба «Квант» Виталий Мельников арестован по подозрению в убийстве. Об этом пишет Telegram-канал «Типичный Обнинск».

Мельников и еще пятеро мужчин арестованы до 18 января 2025 года.

31 октября 2024 года злоумышленники, находясь на территории леса в городском округе Чехов, жестоко избили мужчину. После того, как потерпевший потерял сознание, нападавшие оставили его в лесу и скрылись. Мужчина от полученных травм скончался.

До этого, 4 октября 2024 года, стало известно, что Мельников был дисквалифицирован за ставки на исход матчей. Как писал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, срок отстранения футболиста составил три года, два с половиной из которых — условно. Игрок, который признался в содеянном, мог бы вернуться на поле через шесть месяцев.

«Квант» — клуб из Обнинска, он выступает во Второй лиге Б. Команда идет на последнем месте в группе 3, набрав 19 очков в 28 матчах. До этого в составе клуба были дисквалифицированы еще два игрока, которые делали ставки в букмекерских конторах.

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