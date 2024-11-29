Российского штангиста лишили золота чемпионата мира из-за допинга

Российский штангист Александр Иванов, выступавший в весовой категории до 94 кг, был лишен золотой медали чемпионата мира 2013 года из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы.

Такое решение было вынесено на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Согласно информации Международного агентства допинг-тестирования, Иванов сдал допинг-пробу, которая показала положительный результат на запрещенный препарат, 9 февраля 2012 года.

Из-за нарушения антидопинговых правил все результаты спортсмена, которые были достигнуты в период с 7 февраля 2012 года и до 6 августа 2023 года, были аннулированы. В этот список попала и золотая награда, завоеванная на мировом первенстве в 2013 году. Срок дисквалификации, который составлял полтора года, спортсмена уже истек.

До этого Иванов уже был лишен медали на основе перепроверки допинг-проб. На летних Олимпийских играх — 2012 года в Лондоне он завоевал серебряную награду, которая позднее была отобрана решением Международного олимпийского комитета.

Штангист также завоевал золотую медаль на чемпионате мира в 2010 году.

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