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В России назвали двойными стандартами решение по делу второй ракетки мира из-за Валиевой

Юрист Алексеев двойными стандартами объяснил разницу в делах Валиевой и Швентек

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Александр Вильф/РИА Новости

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев сравнил допинговые дела российской теннисистки Камилы Валиевой и второй ракетки мира, польской теннисистки Иги Швентек, в допинг-пробах которых нашли одинаковый запрещенный препарат. Его слова приводит «Спорт день за днем».

Он отметил, что наказание Валиевой было суровым, а если препарат действительно попал в ее организм, то помимо ее воли.

«Арбитры могли ограничиться предупреждением или если и дисквалификацией, то не более шести месяцев. Поэтому если брать решения по делам с аналогичным препаратом по Швентек, Яннику Синнеру, а также 23 китайским пловцам накануне Олимпийских игр в Токио, то налицо двойные стандарты в разрешении этих спортивных споров», — заявил он.

В начале 2024 года Валиеву дисквалифицировали на четыре года за найденный в ее допинг-пробе триметазидин. Анализ, который дал положительный результат, спортсменка сдала на чемпионате России в 2021 году. Основная версия заключалась в том, что запрещенный препарат попал в ее организм из-за лекарства дедушки.

28 ноября стало известно, что в августе 2024 года Швентек сдала пробу, в которой также был обнаружен этот препарат. Она была дисквалифицирована на один месяц и пропустила три турнира — в Сеуле, Пекине и Ухане. Также она была лишена призовых, которые заработала на соревнованиях в Цинциннати. Этот турнир был следующим после того, как она сдала пробу, давшую положительный результат на запрещенный препарат.

Ранее Татьяна Тарасова указала на несправедливость в деле Швентек из-за Валиевой.

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