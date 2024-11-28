Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опубликовано видео, как тренер «Спартака» Станкович разбивает скамейку в матче Кубка России

Появилась видеозапись, как тренер «Спартака» Станкович разбивает скамейку

Telegram-канал «Мутко против» опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович разбивает заградительное стекло на скамейке во время ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России против «Спартака».

Инцидент произошел во втором тайме поединка.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый матч завершился также в пользу «Ростова» — 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч москвичи опустились в Путь регионов Кубка страны, а «Ростов» продолжит выступления в пути РПЛ.

Сразу после матча Станкович принес извинения за порчу имущества на стадионе.

«Прошу прощения за разбитую скамейку. Готов заплатить», — заявил он.

В следующем матче, который состоится в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги, «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром». Встреча состоится 1 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени. 30 ноября «Ростов» сыграет на своем поле с «Пари НН», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Ранее Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Спартаком».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами