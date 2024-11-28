Опубликовано видео, как тренер «Спартака» Станкович разбивает скамейку в матче Кубка России

Telegram-канал «Мутко против» опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович разбивает заградительное стекло на скамейке во время ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России против «Спартака».

Инцидент произошел во втором тайме поединка.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый матч завершился также в пользу «Ростова» — 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч москвичи опустились в Путь регионов Кубка страны, а «Ростов» продолжит выступления в пути РПЛ.

Сразу после матча Станкович принес извинения за порчу имущества на стадионе.

«Прошу прощения за разбитую скамейку. Готов заплатить», — заявил он.

В следующем матче, который состоится в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги, «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром». Встреча состоится 1 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени. 30 ноября «Ростов» сыграет на своем поле с «Пари НН», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Ранее Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Спартаком».