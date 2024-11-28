Определились все участники полуфинала Пути РПЛ Кубка России, а также второго этапа четвертьфиналов Пути регионов турнира.

В полуфинале Пути РПЛ сразятся петербургский «Зенит», московские ЦСКА и «Динамо», а также «Ростов». Последний участник этого списка — «Динамо» — определился 28 ноября. В четвертьфинале подопечные Марцела Лички встречались со столичным «Локомотивом», победителя этого противостояния команды определили в серии послематчевых пенальти.

Во втором этапе четвертьфиналов Пути регионов примут участие восемь команд — «Краснодар», «Акрон», махачкалинское «Динамо», «Урал», «Спартак», «Локомотив», «Ахмат» и «Рубин».

Пары и полуфиналов, и четвертьфиналов будут определены с помощью жеребьевки. Она состоится 30 ноября в 12:30 по московскому времени.

Действующий обладатель Кубка России — петербургский «Зенит», который в Суперфинале турнира одолел калининградскую «Балтику». Благодаря этому трофею петербургский клуб впервые в истории оформил требл — выиграл Российскую премьер-лигу, Кубок страны и Суперкубок.

Ранее гол Федора Чалова принес ПАОКу победу в матче Лиги Европы.