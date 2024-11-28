Гол Чалова принес ПАОКу победу в матче Лиги Европы

Греческий ПАОК обыграл латвийский РФШ в матче пятого тура общего группового этапа Лиги Европы.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Даугава» в Риге, завершилась со счетом 2:0. Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте игры, отличился Кирилл Десподов с передачи Андрия Живковича. На 59-й минуте забил российский нападающий Федор Чалов, ему ассистировал Десподов.

Для российского нападающего это первый гол в еврокубковых турнирах с 2019 года: в последний раз он забивал за московский ЦСКА в поединке с «Лудогорцем».

Чалов перешел в ПАОК 1 августа. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. До поединка с РФШ российский футболист не мог забить на протяжении 11 матчей.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Однако трансфер так и не состоялся.

Ранее Чалов рассказал, почему уехал в Грецию из ЦСКА.