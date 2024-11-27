Российский футболист рассказал, почему уехал в Грецию из ЦСКА

Российский футболист Федор Чалов заявил, что перешел из московского ЦСКА в греческий ПАОК по совокупности причин, передает «Спорт-Экспресс».

«Даже сейчас посмотреть — сыграл с «Галатасараем», «Манчестер Юнайтед», вернулся в детскую мечту. Ну и адекватно понимать свой уровень и двигаться вперед», — сказал Чалов.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Однако трансфер так и не состоялся.

Ранее Чалов забил свой первый гол за ПАОК.