«Если есть правила, почему им не следуют?»: призер ОИ — о наказании Швентек за допинг

Женская теннисная ассоциация (WTA) не будет сурово наказывать вторую ракетку мира Игу Швентек из Польши за нарушение антидопинговых правил. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова.

«Мне очень тяжело отвечать на этот вопрос. Если есть правила, почему им не следуют? Делают какие-то уступки, исключения… Ситуация — такая же, как была в этом сезоне в мужском теннисе. Если вторая ракетка мира действительно сдала положительный тест, полагаю, поступят похожим образом, как сделали в АТР с Янником Синнером — чтобы меньше привлекать внимание. Тем более, Швентек — игрок из первой тройки, бывшая номер один.

Возможно, получит устное предупреждение. За ней сейчас будут пристально смотреть, делать повторные пробы. Но начинается межсезонье — могут постараться эту историю поскорее забыть, призвать ее отсидеться месяц-другой и вернуться уже к Australian Open.

Не думаю, что это скажется на ее карьере. Вероятно, она и ее команда будут более осторожными с добавками, которые она употребляет для восстановления физических кондиций. Вряд ли это на ней сейчас отразится», — полагает Петрова.

28 ноября стало известно, что в августе 2024 года Швентек сдала пробу, в которой также был обнаружен этот препарат. Она была дисквалифицирована на один месяц и пропустила три турнира — в Сеуле, Пекине и Ухане. Также она была лишена призовых, которые заработала на соревнованиях в Цинциннати. Этот турнир был следующим после того, как она сдала пробу, давшую положительный результат на запрещенный препарат.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что итальянец Янник Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Ранее тренер Тарасова сравнила дела фигуристки Валиевой и теннисистки Швентек.