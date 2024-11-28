«Ничего запоминающегося»: Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от победы «Ростова» над московским «Спартаком» в Кубке России, заявив, что в ней нет ничего запоминающегося, передает Sport24.

«Игра запомнится тем, что прошли в следующую стадию. Ничего запоминающегося не было», — сказал Карпин.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый матч завершился также в пользу «Ростова» — 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч москвичи опустились в Путь регионов Кубка страны, а «Ростов» продолжит выступления в пути РПЛ.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром». Встреча состоится 1 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени. 30 ноября «Ростов» сыграет на своем поле с «Пари НН».

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