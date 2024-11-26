Обращение биатлониста Устюгова в суд из-за лишения медалей ОИ назвали бесполезным

Подачу российским биатлонистом Евгением Устюговым апелляции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении его медалей зимних Олимпийских игр — 2010 назвали бесполезной. Об этом заявил четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, его слова приводит Odds.ru.

«Мы все время ищем политический заказ. Если доказано, то надо наказывать и наконец-то принять закон о допинге», — заявил он.

Устюгов обратился в Федеральный суд Швейцарии.

Панель поддержала выводы антидопингового комитета CAS об аномалиях, выявленных в биологическом паспорте спортсмена. Таким образом, биатлонист получил четырехлетнюю дисквалификацию, а все его результаты начиная с 2010 года по конец сезона-2013/14 аннулированы. Он лишился золотой (масс-старт) и бронзовой (эстафета) медалей Олимпиады-2010 в Ванкувере, а также двух серебряных наград, выигранных на домашнем чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении не допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU. В итоге российские спортсмены пропустили соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

28 сентября 2024 года стало известно, что решение IBU об отстранении российских спортсменов остается в силе.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем CAS отклонил апелляцию Устюгова.