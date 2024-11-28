«Все равно»: Головин отреагировал на отказ украинского голкипера от рукопожатия

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в прямом эфире на Twitch во время игры в Dota 2 признался, что ему все равно на отказ украинского голкипера португальской «Бенфики» Анатолия Трубина пожать ему руку.

«Вообще все равно на вчерашнюю ситуацию. Поверьте, мне вообще насрать. Вообще не интересно. Вообще забудьте», — сказал Головин.

Инцидент произошел перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между командами. Во время традиционного приветствия перед игрой Трубин не пожал руку Головину и прошел мимо. Российский игрок на это удивленно посмотрел вслед сопернику.

Поединок завершился победой «Бенфики» со счетом 3:2. Головин записал на свой счет результативную передачу.

После пяти игр у «Монако» десять баллов и восьмое место, у «Бенфики» — девять очков и 14-я строчка. В следующем матче Лиги чемпионов «Монако» сыграет на выезде с лондонским «Арсеналом», а «Бенфика» — с итальянской «Болоньей».

Ранее отец украинского голкипера пообещал «всыпать» сыну за отказ пожать руку Головину.