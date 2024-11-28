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Отец украинского голкипера пообещал «всыпать» сыну за отказ пожать руку Головину

Отец голкипера Трубина назвал глупостью отказ от рукопожатия с Головиным

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Alex Gottschalk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Трубин, отец украинского вратаря португальской «Бенфики» Анатолия Трубина, заявил, что всыплет сыну за неуважение к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину. Его слова приводит Telegram-канал Mash.

«Я считаю это глупостью. Вечером с ним поговорю!» — заявил он.

Трубин-старший также заявил, что давно не виделся с сыном, поскольку живет в Донецке. Также, по его признанию, голкипер не приезжает на родину и не помогает семье финансово.

Инцидент произошел перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между командами. Во время традиционного приветствия перед игрой Трубин не пожал руку Головину и прошел мимо. Российский игрок на это удивленно посмотрел вслед сопернику.

Поединок завершился победой «Бенфики» со счетом 3:2. Головин записал на свой счет результативную передачу.

После пяти игр у «Монако» десять баллов и восьмое место, у «Бенфики» — девять очков и 14-я строчка. В следующем матче Лиги чемпионов «Монако» сыграет на выезде с лондонским «Арсеналом», а «Бенфика» — с итальянской «Болоньей».

Ранее «Шахтер» проиграл ПСВ в матче Лиги чемпионов.

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