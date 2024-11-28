В Госдуме отреагировали на лишение Устюгова двух медалей Олимпиады-2010

Лишение российского биатлониста Евгения Устюгова двух медалей Олимпиады-2010 является одним из результатов политического давления. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту, депутат фракции «Единая Россия» Антон Шипулин, передает Дума ТВ.

Депутат напомнил, что спортсмен успешно прошел антидопинговые тесты на соревнованиях. При этом теперь международные спортивные чиновники заявляют, что у него в анализах поменялись какие-то показания, добавил Шипулин. По его словам, у многих иностранных спортсменов тоже выявляются патологии, однако, к ним не предъявляют никаких претензий.

«У кого-то завышен гемоглобин, у кого-то астма, а у кого-то другие какие-то отклонения, но к ним никому не придираются. Вот решили зацепить спортсменов из России», — заключил он.

26 ноября сообщалось, что Евгений Устюгов проиграл дело в апелляционном комитете Спортивного арбитражного суда (CAS) и будет лишен наград зимних Олимпийских игр — 2010. Панель поддержала выводы антидопингового комитета CAS об аномалиях, выявленных в биологическом паспорте спортсмена. Таким образом, биатлонист получил четырехлетнюю дисквалификацию, а все его результаты, начиная с 2010 года по конец сезона-2013/14, аннулированы. Он лишился золотой (масс-старт) и бронзовой (эстафета) медалей Олимпиады-2010 в Ванкувере, а также двух серебряных наград, выигранных на домашнем чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске. Устюгов после этого решения подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

Ранее юрист заявил, что не верит в шансы Устюгова оспорить решение CAS.