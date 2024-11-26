Российский биатлонист лишен золотой и бронзовой медалей Олимпиады

Российский биатлонист Евгений Устюгов проиграл дело в апелляционном комитете Спортивного арбитражного суда (CAS) и будет лишен наград зимних Олимпийских игр — 2010. Об этом сообщает официальный сайт независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Панель поддержала выводы антидопингового комитета CAS об аномалиях, выявленных в биологическом паспорте спортсмена. Таким образом, биатлонист получил четырехлетнюю дисквалификацию, а все его результаты, начиная с 2010 года по конец сезона-2013/14, аннулированы. Он лишился золотой (масс-старт) и бронзовой (эстафета) медалей Олимпиады-2010 в Ванкувере, а также двух серебряных наград, выигранных на домашнем чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске.

Устюгов после этого решения подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении не допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU. В итоге российские спортсмены соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

28 сентября 2024 года стало известно, что решение IBU об отстранении российских спортсменов остается в силе.

Ранее российские биатлонисты разыграли победу в гонке с помощью игры «камень-ножницы-бумага».