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Юрист не верит в шансы Устюгова оспорить решение CAS

Юрист Анцелиович считает, что биатлонист Устюгов не оспорит вердикт CAS

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Биатлонист Евгений Устюгов, вероятнее всего, не сможет оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию на дисквалификацию и лишение олимпийских медалей. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович.

«Верховный суд Швейцарии не рассматривает дело по существу. Он лишь проверяет, насколько вынесенное CAS решение было объективным и независимым, и не было ли процессуальных нарушений, которые могли помешать вынести объективный вердикт. Об этом могут знать только юристы Устюгова.

По практике, мы знаем, что Верховный суд Швейцарии крайне редко отменяет решения арбитражных инстанций, включая CAS. Это происходит, только если есть грубые процессуальные отступления, но такое происходит в абсолютном меньшинстве случаев», — сказала Анцелиович.

Она также заметила, что дело Устюгова вызывает вопросы, поскольку речь в нем идет о биологическом паспорте биатлониста. По словам Анцелиович, в подобных ситуациях нет явного нарушения антидопингового законодательства. И, в частности, в случае с Устюговым возникают вопросы, какую работу провели эксперты, врачи-гематологи, и какие доказательства нарушений были представлены.

В биологическом паспорте биатлониста были выявлены аномалии. Устюгов получил четырехлетнюю дисквалификацию, а все его результаты, начиная с 2010 года по конец сезона-2013/14, аннулированы. Он лишился золотой (масс-старт) и бронзовой (эстафета) медалей Олимпиады-2010 в Ванкувере, а также двух серебряных наград, выигранных на домашнем чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске. Устюгов после этого решения подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

Ранее депутат Журова назвала решение CAS по Устюгову поводом для недопуска россиян до международных соревнований.

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