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Сборная России сохранила свое место в рейтинге ФИФА

Сборная России осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА, лидирует Аргентина

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Александр Вильф/РИА Новости

Сборная России сохранила 34-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленный список был представлен на официальном сайте организации.

В ноябре национальная команда под руководством Валерия Карпина обыграла сборную Брунея со счетом 11:0, одержав крупнейшую победу в своей истории, и Сирию — 4:0.

Тройка лидеров мирового рейтинга осталась без изменений. Первое место занимает сборная Аргентины (1867,25). Далее расположились Франция (1859,78) и Испания (1853,27).

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Карпина также обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Сербию, Белоруссию — 4:0.

Помимо этого, три матча были отменены. В марте должна была состояться встреча с Парагваем — она была перенесена на более поздний срок из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Матч с Таиландом в сентябре не состоялся из-за тайфуна «Яга». В рамках октябрьского сбора должна была пройти игра с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

Ранее ФИФА запретила африканской футбольной сборной играть с Россией.

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