Тренеру «Реала» понравилась игра команды, несмотря на поражение от «Ливерпуля»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что ему понравилась игра его команды в матче против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, несмотря на поражение, передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на Mundo Deportivo.

«Реал» хорошо оборонялся в первом тайме, нужно было лучше использовать контратаки. У нас было пару шансов. Мне понравилась игра команды в матче с очень серьезным соперником», — сказал Анчелотти.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля».

Голы в этой игре забили Алексис Макаллистер на 52-й минуте и Коди Гакпо на 76-й минуте. На 61-й минуте форвард «Реала» Килиан Мбаппе не реализовал пенальти, а на 70-й — форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

После пяти игр у «Ливерпуля» 15 баллов и первое место, у «Реала» — шесть очков и 24-е место. В следующем матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет на выезде с испанской «Жироной», а «Реал» — с итальянской «Аталантой».

Ранее французский журналист заявил, что Килиана Мбаппе нельзя назвать футболистом.