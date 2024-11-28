«Будет ад»: журналист рассказал о секс-скандале в российском хоккее

Журналист Алексей Шевченко рассказал в своем Telegram-канале о секс-скандале в одном из клубов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

«В одном из клубов МХЛ секс-скандал. Тренер по ОФП приставал к игрокам, приглашал к себе в номер, делился фотками. И все всплыло, его прямо сейчас срочно увезли от команды. Будет ад», — написал Шевченко.

Журналист не назвал клуб, в котором произошел скандал.

Ранее сообщалось о том, что российский фигурист Иван Десятов, который выступает за США, был отстранен из-за сексуального контакта с несовершеннолетней девушкой.

Десятов, который выступает в паре с Изабеллой Флорес после получения американского спортивного гражданства, не сможет выступать на турнирах под эгидой Американского олимпийского комитета и Американского паралимпийского комитета. Санкции в адрес спортсмена уже начали действовать.

Ранее Конора Макгрегора признали виновным в деле об изнасиловании.