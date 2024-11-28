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Президент «Урала» отреагировал на информацию о наличии у него онкологического заболевания

Глава «Урала» Иванов не подтвердил наличие у него онкологического заболевания

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов не подтвердил информацию журналиста Ивана Карпова о том, что у него имеется онкологическое заболевание, передает «Матч ТВ».

«Ничего я не буду говорить об этом. Зачем? Не знаю, откуда Иван Карпов что берет. Написал и написал. Есть некоторые проблемы, но сказать, что я с ними не справлюсь... Я думаю, что я справлюсь», — сказал Иванов.

Также Иванов заявил, что сейчас чувствует себя хорошо.

В турнирной таблице Первой лиги «Урал» идет на третьем месте, набрав 36 очков. Первое место занимает калининградская «Балтика», набрав 42 балла. Вторую строчку занимает московское «Торпедо», имея в активе 40 очков.

В следующем туре «Урал» сыграет с «Чайкой». Встреча состоится 1 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

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