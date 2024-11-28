Легенда бокса из США: Усик был бы ничтожеством в мою эпоху

Легендарный американский боксер Джеймс Тони заявил, что украинский боксер Александр Усик был бы ничтожеством в его время, передает MillCity Boxing.

«Усик — отличный боксер-любитель. Он чемпион в тяжелом весе, это здорово. Но знаешь, в первом тяжелом весе в мою эпоху он был бы ничтожеством», — сказал Тони.

В ночь на 19 мая 2024 года Усик выиграл у британца Тайсона Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Это поражение стало первым в карьере Фьюри: он выиграл 34 из 35 своих поединков (24 — нокаутом). Усик провел 22 поединка, в каждом из которых выиграл (14 — нокаутом).

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Ранее Усик пришел на битву взглядов в необычном образе.