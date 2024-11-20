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Месси повторил исторический рекорд по голевым передачам на уровне сборных

Рекордная передача Месси помогла Аргентине обыграть Перу в отборе ЧМ-2026

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REUTERS/Agustin Marcarian

Аргентинский нападающий Лионель Месси повторил исторический рекорд по количеству голевых передач в составе национальных сборных. Об этом сообщает пресс-служба МЛС в социальной сети X.

В ночь на 20 ноября сборная Аргентины в матче квалификации чемпионата мира по футболу — 2026 переиграла национальную команду Перу со счетом 1:0. Единственный гол в этом противостоянии забил Лаутаро Мартинес, а его ассистентом выступил Месси, на счету которого теперь 58 голевых передач за сборную.

Столько же результативных передач сделал американский футболист Лэндон Донован в составе сборной США.

В турнирной таблице квалификации сборная Аргентины лидирует, набрав 25 очков. Команда Перу идет на последней строчке, имея в активе семь баллов.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

В ночь на 10 ноября «Интер Майами» в третьем матче противостояния 1/8 финала плей-офф уступил «Атланте Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Встреча завершилась со счетом 3:2, Месси в поединке отличился голом. Это поражение не позволило «Интер Майами» выйти в следующий раунд.

Ранее Месси сделал заявление после поражения «Интер Майами» от команды Миранчука.

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