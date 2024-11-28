«Монако» Головина проиграло «Бенфике» в Лиге чемпионов

Французский «Монако» проиграл португальской «Бенфике» в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:3.

В первом тайме отличился 19-летний Элиесс Бен-Сегир из «Монако» на 13-й минуте. Во втором половине на 48-й минуте счет сравнял Вангелис Павлидис. На 67-й минуте Сунгуту Магасса снова вывел «Монако» вперед, но на 84-й отличился Артур Кабрал, а на на 88-й — Зеки Амдуни.

После пяти игр у «Монако» десять баллов и восьмое место, у «Бенфики» — девять очков и 14-я строчка. В следующем матче Лиги чемпионов «Монако» сыграет на выезде с лондонским «Арсеналом», а «Бенфика» — с итальянской «Болоньей».

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