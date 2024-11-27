Сафонов не помог «ПСЖ» обыграть «Баварию» в Лиге чемпионов

Французский «ПСЖ» на чужом поле уступил мюнхенской «Баварии» в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 0:1.

В составе победителей точным ударом отметился Ким Мин Джэ. Он отличился на 38-й минуте. На 57-й минуте игрок «ПСЖ» Усман Дембеле был удален с поля за вторую желтую карточку.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет на выезде с австрийским «Зальцбургом», «Бавария» на выезде сыграет с украинским «Шахтером».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

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