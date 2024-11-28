Легионер «Динамо» оценил возможность сыграть против сборной России

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил в интервью Legalbet заявил, что ему было бы интересно представлять сборную легионеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая примет участие в Кубке Первого канала.

«Думаю, что мы получим приглашение в Сборную мира КХЛ, чтобы принять участие в Кубке Первого канала. Но не знаю, что будет ближе к этим датам. Кто отправится в команду — получит крутой опыт», — заявил Уил.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря, в нем примут участие сборные «России-25» (в нее будут вызваны игроки, не старше 25 лет. — прим. ред.), Белоруссии, Казахстана и сборная мира КХЛ, составленная из иностранных игроков лиги.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее защитник «Динамо» Кирилл Готовец назвал интересным проектом сборную легионеров КХЛ.