В «Динамо» назвали интересным проектом сборную легионеров КХЛ

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец в интервью Legalbet заявил, что считает интересным проектом сборную легионеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая примет участие в Кубке Первого канала.

По его словам, эта команда способна побороться за победу на предстоящем турнире.

«Мне кажется, что это хорошая идея. Посмотрим, с каким настроем они приедут на турнир. Если приедут все топовые легионеры по лиге и будут отдаваться по максимуму, то будет интересный матч», — заявил Готовец.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря, в нем примут участие сборные «России-25» (в нее будут вызваны игроки, не старше 25 лет, — прим. «Газеты.Ru»), Белоруссии, Казахстана и сборная мира КХЛ, составленная из иностранных игроков лиги.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее «Авангард» объявил имя нового главного тренера.