Тренер «Спартака» разбил стекло в матче Кубка России

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович разбил заградительное стекло на скамейке запасных команды во время ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу против «Ростова».

Встреча, которая прошла на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На голы Егора Голенкова на 19-й минуте и Виктора Мелехина на 31-й минуте «Спартак» ответил точным ударом Кристофера Мартинса на 56-й минуте. Первый матч завершился также в пользу «Ростова» — 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч москвичи опустились в Путь регионов Кубка страны, а «Ростов» продолжит выступления в пути РПЛ.

Наставник красно-белых эмоционально отреагировал на одно из решений главного арбитра матча Сергея Карасева, который прервал атаку команды. Сербский тренер нанес удар кулаком по стеклу и пробил в нем дыру. После он саркастически улыбнулся судье и поаплодировал ему.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром». Встреча состоится 1 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени. 30 ноября «Ростов» сыграет на своем поле с «Пари НН».

Ранее защитник «Рубина» назвал имя лучшего нападающего России.