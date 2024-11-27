Защитник «Рубина» назвал имя лучшего нападающего России

Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков в интервью Legalbet заявил, что считает албанского нападающего Мирлинда Даку сильнейшим в Российской премьер-лиге (РПЛ).



По его словам, форвард способен вести партнеров по команде за собой, задавая лидерский тон.

«Даку — наш лидер, он ведет за собой команду. И я вам так скажу, что считаю Мирлинда не одним из лучших форвардов Премьер-лиги, а лучшим. Лично для меня Даку сильнее того же Джона Кордобы», — заявил Рожков.

26 ноября «Рубин» проиграл ЦСКА в Кубке России. Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе ЦСКА точными ударами отметились Келлвен, Аббосбек Файзуллаев и Тамерлан Мусаев. Все три мяча были забиты в первом тайме.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

ЦСКА продолжит борьбу за Кубок России в Пути РПЛ. «Рубин» вылетел в Путь регионов.

Ранее «Спартак» проиграл «Ростову» в Кубке России.