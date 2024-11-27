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Российский вратарь отстоял на ноль в дебютном матче за новый клуб

«Штурм» обыграл «Жирону» со счетом 1:0 в Лиге чемпионов, Худяков сыграл на ноль

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Голкипер австрийского «Штурма» Даниил Худяков помог своей команде одержать победу в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Жироны».

Встреча прошла в городе Клагенфурт на стадионе «Вертерзе-Штадион» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч в этой игре забил датский нападающий Мика Биерит на 59-й минуте. Для 20-летнего россиянина эта игра стала первой официальной в составе австрийской команды и ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Эти очки стали первыми для «Штурма» в Лиге чемпионов. После этой игры «Штурм» и «Жирона» располагаются по соседству в таблице, занимая 29-е и 30-е места с тремя баллами.

Контракт Худякова со «Штурмом» рассчитан до лета 2028 года.

Информация о том, что Худяков пополнит состав австрийской команды появилась 22 июня. «Чемпионат» написал, что решается вопрос выезда игрока в Австрию, а рабочее соглашение между российским футболистом и клубом согласован на четыре года.

Худяков с 2021 года провел 26 матчей за «Локомотив» в Российской премьер-лиге, но в сезоне-2023/24 ни разу не выходил на поле за «железнодорожников», проигрывав конкуренцию Илье Лантратову. Столичный клуб занял итоговое четвертое место в чемпионате страны.

Ранее экс-игрок оценил перспективы Матвея Сафонова в «ПСЖ».

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