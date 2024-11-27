Клуб Слуцкого проиграл в матче Лиги чемпионов

Китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, проиграл «Кванджу» из Южной Кореи в матче пятого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов.

Встреча, которая проходила на стадионе «Кванджу», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч в этой встрече забил албанец Ясир Асани.

После пяти туров «Шанхай Шэньхуа» занимает место вне зоны плей-офф — команда идет девятой, набрав семь очков. «Кванджу» идет вторым — у них 12 баллов.

Ранее подопечные Слуцкого стали вице-чемпионами Китая.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ), дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее вратарь «Динамо» отказался извиняться за свою ошибку.