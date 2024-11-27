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В Госдуме высказались против расширения РПЛ

Депутат Свищев: РПЛ не нужно расширять, не нужен чемпионат тяп-ляп

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Евгений Одиноков/РИА Новости

«Да, страна у нас большая, но еще существуют возможности календаря, стадионов. РПЛ не резиновая. Нам же нужен качественный чемпионат, чтобы проходило не тяп-ляп, чтобы одновременно не по сто матчей проходило. Нужен хороший организационный уровень. Нужно понять позицию РФС, насколько целесообразно расширение чемпионата. Я бы с этим не торопился. Считаю, 16 команд на сегодня — это оптимальный вариант», — рассказал Свищев Legalbet.

Депутат также высказался против отмены вылета из РПЛ ради расширения лиги, отметив, что нельзя менять регламент и правила чемпионата страны.

В данный момент в Российской премьер-лиге выступают 16 команд. Последние два места напрямую вылетают в Первую лигу, а занявшие 13-ю и 14-ю позиции попадают в стыковые матчи за выживание против третьей и четвертой команд Первой лиги, где всего 18 команд. В данный момент в зоне вылета из РПЛ находятся «Ахмат» и «Оренбург», а «Химки» и «Факел», по состоянию на данный момент, попадают в стыковые игры.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев призвал карать всех причастных к коррупции в футболе.

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