Горбачева выиграла этап Гран-при России в Санкт-Петербурге

Российская фигуристка Алина Горбачева выиграла пятый этап Гран-при России, который в эти выходные проходит в Санкт-Петербурге.

17-летняя спортсменка по итогам первого и второго соревновательных дней набрала 234,58 балла. Вторую строчку заняла Вероника Яметова, заработав по сумме за короткую и произвольную программы 213,39 балла. На 4,9 балла от нее в итоговом протоколе отстала Софья Важнова, ставшая третьей. В топ-5 оказались также Софья Муравьева и Софья Акатьева.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала примирение Алексея Ягудина и Евгения Плющенко.