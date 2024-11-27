Легенда ЦСКА рассказал, как «Локомотиву» исправиться после разгрома от «Спартака»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в предстоящем матче 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом» у «железнодорожников» есть возможность исправиться за разгромное поражение в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Спартака».

По его мнению, потенциальный успех в игре против бело-голубых позволит подопечным Михаила Галактионова вновь обрести уверенность и завершить календарный год на мажорной ноте.

«У «Локомотива» есть отличный шанс исправиться в кубковой игре против «Динамо», потому что бело-голубые сейчас находятся не в лучшем состоянии. Если у них получится сыграть хорошо и пройти дальше, то можно будет закончить год на позитивном ладу», — заявил Пономарев.

28 ноября «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ сыграет на выезде против «Локомотива». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, первая игра завершилась победой красно-зеленых со счетом 2:1.

Действующим обладателем Кубка России является петербургский «Зенит».

Ранее тренер Валерий Гладилин заявил, что в паре «Локомотив» — «Динамо» нет фаворита.