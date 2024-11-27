«Кошмарный вечер для Сафонова»: французское издание об игре россиянина в матче с «Баварией»

Французское издание L'Equipe опубликовало статью по итогам матча Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и немецкой «Баварией» под заголовком «Кошмарный вечер для Усмана Дембеле и Матвея Сафонова».

Дембеле был удален с поля на 57-й минуте матча. Он получил самую низкую оценку из всех участников матча — два балла из десяти возможных. Сафонов пропустил мяч после ошибки на выходе. Он получил три балла из десяти. Также три балла получили футболисты «ПСЖ» Брэдли Баркола, Варрен Заир-Эмери и Жоау Невеш.

Встреча завершилась поражением «ПСЖ» со счетом 0:1.

В составе победителей точным ударом отметился Ким Мин Джэ. Он отличился на 38-й минуте. На 57-й минуте игрок «ПСЖ» Усман Дембеле был удален с поля за вторую желтую карточку.

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет на выезде с австрийским «Зальцбургом», «Бавария» на выезде сыграет с украинским «Шахтером».

Ранее бывший вратарь сборной России рассказал, когда Сафонов заиграет в «ПСЖ».