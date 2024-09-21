Чалов забил свой первый гол за ПАОК

Российский нападающий Федор Чалов забил свой первый гол за греческий ПАОК.

Он отличился в матче пятого тура греческой Суперлиги против «Волоса» (4:1). Россиянин появился на поле на 67-й минуте и стал автором четвертого забитого гола команды на 90-й минуте.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Однако трансфер так и не состоялся.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей. В этих встречах он отметился 12 забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи. Также игрок заработал три желтые карточки.

Ранее Чалов был признан лучшим игроком ПАОКа в первом туре чемпионата Греции.