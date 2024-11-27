Французский журналист о вратаре Сафонове: зачем так позориться?

Журналист RMC Sport Даниэль Риоло отреагировал на появление вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в стартовом составе в матче Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», раскритиковав за этот выбор главного тренера парижан Луиса Энрике.

«Проблема не в ошибке, а в том, зачем позориться с голкиперами? Теперь Энрике потерял Доннарумму. Мы говорим о голе? Парень был смешным», — сказал Риоло.

Встреча завершилась поражением «ПСЖ» со счетом 0:1.

В составе победителей точным ударом отметился Ким Мин Джэ. Он отличился на 38-й минуте. На 57-й минуте игрок «ПСЖ» Усман Дембеле был удален с поля за вторую желтую карточку.

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет на выезде с австрийским «Зальцбургом», «Бавария» на выезде сыграет с украинским «Шахтером».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее Сафонов стал лучшим игроком «ПСЖ» в матче с «Баварией».