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Звезде «Манчестер Сити» грозит тюрьма

Нападающему «Манчестер Сити» Холанду грозит тюрьма за неоплаченный штраф

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Reuters

Нападающему «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингу Холанду грозит заключение в швейцарской тюрьме. Об этом сообщает Blick.

По информации источника, у футболиста есть неоплаченный штраф в размере 60 франков, полученный в октябре этого года в кантоне Во на западе страны. В случае неуплаты штрафа Холанд может быть заключен под стражу на один день во время следующего посещения страны.

Для того, чтобы избежать тюрьмы, Холанду достаточно просто выплатить штраф.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 23 очка. Лидирует в таблице «Ливерпуль», у которого 28 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Челси» — в их активе 22 очка.

10 октября Холанд стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии, оформив дубль в ворота Словении (3:0). На данный момент на его счету 38 забитых мячей в 39 матчах за национальную команду. Он побил достижение Йергена Юве, который выступал за Норвегию с 1928 по 1937 год.

Ранее «Зенит» сравнили с мазохистами.

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