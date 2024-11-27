Стали известны все результаты игрового дня Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов завершился первый игровой день пятого тура общего этапа.

В вечернем слоте мадридский «Атлетико» со счетом 6:0 обыграл пражскую «Спарту», а «Милан» со счетом 3:2 переиграл братиславский «Слован».

В 23:00 по московскому времени состоялись еще семь матчей. Мюнхенская «Бавария» со счетом 1:0 обыграла французский «ПСЖ». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. Леверкузенский «Байер» со счетом 5:0 разгромил «Зальцбург», лиссабонский «Спортинг» со счетом 1:5 проиграл лондонскому «Арсеналу», миланский «Интер» со счетом 1:0 обыграл «Лейпциг», «Аталанта» из Бергамо разгромила «Янг Бойз» из Берна со счетом 6:1, каталонская «Барселона» со счетом 3:0 обыграла французский «Брест», «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Фейеноордом» из Роттердама со счетом 3:3.

Ранее «Манчестер Сити» установил уникальное достижение.