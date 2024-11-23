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«Манчестер Сити» установил уникальное достижение

«Манчестер Сити» проиграл пять матчей подряд впервые с 2006 года

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Carl Recine/AP

Действующий чемпион Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» проиграл в пятом матче подряд.

Во встрече 12-го тура АПЛ, которая состоялась на стадионе «Этихад», горожане уступили «Тоттенхэму» со счетом 0:4. В первом тайме дубль оформил полузащитник Джеймс Мэддисон на 13-й и 20-й минутах, а во втором отличились Педро Порро на 53-й и Бреннан Джонсон на 90+3-й минуте.

Это поражение стало для подопечных Хосепа Гвардиолы пятым подряд во всех турнирах. 30 октября они уступили «Тоттенхэму» в кубке Английской лиги (1:2), 2 ноября проиграли «Борнмуту» в АПЛ (1:2), 5 ноября португальскому «Спортингу» в Лиге чемпионов (1:4) и 9 ноября «Брайтону» в чемпионате Англии (1:2).

В турнирной таблице национального первенства «Манчестер Сити» занимает вторую позицию, набрав 23 очка. В активе «Тоттенхэма» 19 баллов и шестое место.

В следующем туре АПЛ «Сити» сразится с «Ливерпулем». Игра состоится 1 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Тоттенхэм» в тот же день примет на своем стадионе «Фулхэм», начало встречи — 16:30 мск.

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