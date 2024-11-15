В «Барселоне» назвали новую цель на трансферном рынке

Испанская «Барселона» заинтересована в покупке грузинского футболиста итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на La Repubblica.

Источник утверждает, что каталонцы готовы заплатить до €80 млн за переход 23-летнего нападающего. Нынешнее соглашение Кварацхелии с «Наполи» рассчитано до конца сезона-2026/27.

В текущем сезоне чемпионата Италии футболист забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 12 играх.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира — эта встреча завершилась со счетом 1:4. На 18-й минуте испанец Робен Ле Норман забил мяч в собственные ворота. Родри восстановил равновесие в матче на 39-й минуте. Во втором тайме за Испанию отличились Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо.

Ранее Кварацхелия стал отцом.