Экс-капитан сборной России рассказал, нужен ли «Химкам» Кубок России

Бывший капитан московского «Спартака», а ныне центральный защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия рассказал о том, насколько сложно его команде одновременно выступать в чемпионате страны, где она ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе, а также в Кубке России.

«Всегда хочется играть как можно больше игр. И тот факт, что мы до сих пор участвуем в двух турнирах — это хороший показатель. Нам хочется продолжать выступления в Кубке России, играть на два фронта и улучшать наши результаты», — цитирует слова Джикии Legalbet.

«Химки» занимают после 16 туров 13-е место в Российской премьер-лиге с 13 очками, находясь в зоне стыков за выживание. В последнем матче команда Франка Артиги смогла дома в добавленное время вырвать ничью у лидировавшего «Краснодара» (2:2), отправив того на вторую строчку.

В Кубке России «Химки» сыграют 27 ноября в 1/16 финала Пути регионов с екатеринбургским «Уралом», который в текущем сезоне играет в Первом дивизионе. Проигравший покинет турнир.

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