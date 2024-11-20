Стал известен размер выплат России от УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатит России около 7,6 миллионов евро за сезоны‑2023/24 и 2024/25 в рамках солидарных выплат. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на официальный сайт организации.

Согласно документам, за прошлый сезон Российский футбольный союз (РФС) получит €3,381 млн на развитие детско‑юношеского футбола, поскольку Россия не была представлена в еврокубках. В этом году УЕФА выплатит €4,224 млн. Сообщается, что данная финансовая поддержка направлена на поддержание конкурентного баланса в высших дивизионах Европы.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее стало известно, получают ли футболисты деньги за игру в сборной России.