Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Баварией» в Лиге чемпионов

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в стартовый состав команды на матч Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Ким Мин Дже, Дэвис, Киммих, Мусиала, Коман, Кейн, Горецка, Лаймер, Зане.

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Руис, Дембеле, Баркола, Заир-Эмери, Витинья, Невеш.

Встреча начнется 26 ноября в 23:00 по московскому времени.

«ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» в межсезонье за 20 млн евро, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне до этого матча Сафонов пять раз выходил на поле в составе «ПСЖ», проведя один матч в Лиге чемпионов и четырежды сыграв в Лиге 1.

22 ноября Сафонов помог своей команде одержать победу в матче 12-го тура чемпионата Франции против «Тулузы».

Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Жоау Невеш, Лукас Беральдо и Витинья. Матвей Сафонов провел полный матч в основном составе. Для 25-летнего россиянина эта игра стала третьей в составе французской команды, где ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Ранее Сафонов заявил, что не боится конкуренции с чемпионом Европы.