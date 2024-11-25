Олимпийский чемпион поддерживает связь с российскими лыжниками

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг заявил, что поддерживает связь с российскими лыжниками Александром Легковым и Александром Большуновым. Его слова приводит Nettavisen.

«Они прислали мне статьи с российских сайтов, где написано, что я вернулся и готовлюсь к ЧМ. Я объяснил, что вероятность участия составляет один процент. Я поддерживаю с ними связь. Приятно получать новости о том, что происходит в лыжных гонках в России. Это великая нация», — заявил Нортуг.

Также он отметил, что у него снизилась бы мотивация, если бы он оказался в ситуации, как у россиян.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Елена Вяльбе назвала вопрос, по которому не согласна с Владимиром Путиным.