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Загитова обратилась к Овечкину после его травмы

Фигуристка Загитова пожелала скорейшего восстановления хоккеисту Овечкину

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Телеграм-канал «Алина Загитова»

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова поддержала российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после полученной травмы и пожелала ему здоровья. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Мне очень хочется пожелать здоровья, чтобы Александр как можно быстрее восстановился после травмы. А потом – как можно больше заброшенных шайб! Мы все знаем, к чему стремится Овечкин. И очень надеемся, что он побьет рекорд Уэйна Гретцки», — заявила фигуристка.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

24 ноября врач московского «Динамо» Валерий Конов заявил, что Овечкин сумел избежать операции.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее Овечкина застукали с пивом.

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