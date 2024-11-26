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Юрист объяснила, почему CAS несколько лет рассматривал апелляцию Устюгова

Юрист Анцелиович: CAS очень долго рассматривает дела, ситуация только ухудшилась

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РИА «Новости»

Апелляция российского биатлониста Евгения Устюгова в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о дисквалификации рассматривалась несколько лет, поскольку CAS подолгу разбирает дела. Об этом «Газете.Ru» рассказала глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович.

«CAS известен тем, что очень долго рассматривает дела, и в последнее время ситуация только ухудшилась. Тут надо понимать, кто запрашивал переносы – возможно, это были и юристы Евгения. Это могло быть связано с тем, что дело основано на косвенных доказательствах и необходимо было привлекать экспертов. Но является ли это нарушением, из-за которого решение CAS может быть отменено? Нет, это не такое процессуальное нарушение, которое могло бы помешать вынесению объективного вердикта», — считает Анцелиович.

В 2020 году CAS дисквалифицировал Устюгова за нарушение антидопингового законодательства. Спортсмен подал апелляцию, первое рассмотрение которой состоялось лишь в 2023 году. 26 ноября 2024 года стало известно, что CAS отклонил апелляцию россиянина.

В биологическом паспорте биатлониста были выявлены аномалии. Устюгов получил четырехлетнюю дисквалификацию, а все его результаты, начиная с 2010 года по конец сезона-2013/14, аннулированы. Он лишился золотой (масс-старт) и бронзовой (эстафета) медалей Олимпиады-2010 в Ванкувере, а также двух серебряных наград, выигранных на домашнем чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске. Устюгов после этого решения подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

Ранее депутат Журова предположила, что юристы Усманова могут помочь биатлонисту Устюгову.

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