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В Госдуме призвали обратиться к юристам Усманова за помощью Устюгову

Депутат Журова считает, что юристы Усманова могут помочь биатлонисту Устюгову

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Юристы бывшего руководителя Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова, выигравшего суд у немецкого телеканала ARD, могут помочь биатлонисту Евгению Устюгову защитить свои интересы в Федеральном суде Швейцарии. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Апелляция в швейцарский суд? Конечно, надо использовать эту возможность. Правда, есть нюанс. Раньше были швейцарские юристы, которые работали с российскими спортсменами, адвокаты. Сейчас они с нами не работают, но прежде они очень хорошо помогали. Они умели найти процессуальные нарушения со стороны CAS. Сейчас нам из России очень сложно это делать. Хотя, видите, Алишер Усманов смог опротестовать обвинения ARD. Так что какие-то возможности есть. Может быть, попросить адвокатов Усманова помочь Устюгову? Есть ведь те, кто умеют выигрывать процессы в зарубежных судах», — сказала Журова.

В биологическом паспорте биатлониста были выявлены аномалии. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил его апелляцию, и Устюгов получил четырехлетнюю дисквалификацию, а все его результаты, начиная с 2010 года по конец сезона-2013/14, аннулированы. Он лишился золотой (масс-старт) и бронзовой (эстафета) медалей Олимпиады-2010 в Ванкувере, а также двух серебряных наград, выигранных на домашнем чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске. Устюгов после этого решения подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

Ранее юрист Анцелиович усомнилась, что биатлонист Устюгов оспорит вердикт CAS.

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