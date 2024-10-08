Чешский комментатор раскритиковал Гашека за слова о россиянах в НХЛ

Чешский комментатор Михал Джинок на своей странице в соцсетях раскритиковал бывшего вратаря Доминика Гашека за его слова о россиянах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Меня очень обидело, что вы предполагаете, что просмотр/комментирование НХЛ делает меня сторонником РФ. Вы могли знать, что такое Россия в 2011 году. Но поехали туда играть», — написал Джинок.

Гашек не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Новый сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября двумя матчами между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Девилз».

Ранее в Госдуме ответили Гашеку на критику НХЛ.