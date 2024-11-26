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ЦСКА предрекли смену тренера из-за неудач команды

Экс-игрок Масалитин заявил, что клуб может уволить тренера Николича

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что армейский клуб может уволить Марко Николича с поста главного тренера, если команда не выправит результаты. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Понятно, что зимой его не поменяют, но если и дальше будут такие результаты, то это напрашивается. Все ждали зимней паузы, когда он начнет перестраивать игру команды. Пятнадцать матчей он играл по одной схеме, сейчас он решил ее поменять. Зачем? Осталось три матча. Можно было дотерпеть», — заявил он.

23 ноября ЦСКА проиграл «Ростову» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый гол забил защитник армейцев Келлвен уже на 4-й минуте, однако форвард «Ростова» Егор Голенков ответил двумя точными ударами в концовке — на 77-й и 89-й минутах.

В турнирной таблице национального первенства ЦСКА остался на шестой строчке. В активе подопечных Марко Николича 27 очков. В последних матчах РПЛ армейцы также проиграли московскому «Спартаку» (0:2) и победили «Крылья Советов» (2:1).

В следующем туре РПЛ ЦСКА сыграет с казанским «Рубином». Матч состоится 30 ноября. 26 числа армейцы также сыграют с казанской командой — в рамках ответного поединка полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Матч начнется в 20:30 мск.

Ранее легенда ЦСКА назвал причину поражения от «Ростова».

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