В Госдуме объяснили, зачем CAS отклонил апелляцию Устюгова

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию биатлониста Евгения Устюгова на дисквалификацию и лишение олимпийских медалей будет использовано как повод для дальнейшего недопуска российских атлетов до международных соревнований. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Когда такие истории столь долго тянутся, у меня возникает ощущение, что их держат в рукаве, чтобы в последний момент их вытащить и ими бравировать. Столько времени прошло с Ванкувера, столько длится расследование – зачем это растягивать на годы? Специально? Виноват, не виноват — в любом случае, это странно. Все это должны были сделать еще в 2010 году. Зачем сейчас, спустя почти 15 лет, мы опять к этому возвращаемся? Чтобы снова продвигать повестку допинга в России и никуда не пускать наших спортсменов? А вообще, все это уже никого не удивляет. Наверное, это причина лишний раз отказать нашим зимникам в допуске до международных соревнований», — не исключила Журова.

В биологическом паспорте биатлониста были выявлены аномалии. Устюгов получил четырехлетнюю дисквалификацию, а все его результаты, начиная с 2010 года по конец сезона-2013/14, аннулированы. Он лишился золотой (масс-старт) и бронзовой (эстафета) медалей Олимпиады-2010 в Ванкувере, а также двух серебряных наград, выигранных на домашнем чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске. Устюгов после этого решения подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении не допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU. В итоге российские спортсмены соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок. 28 сентября 2024 года стало известно, что решение IBU об отстранении российских спортсменов остается в силе.

Ранее украинскую биатлонистку Семеренко дисквалифицировали за нарушение допинг-правил.