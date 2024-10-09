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Украинскую чемпионку Олимпиады по биатлону дисквалифицировали за допинг

Украинскую биатлонистку Семеренко дисквалифицировали за нарушение допинг-правил

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РИА Новости

Украинская биатлонистка Вита Семеренко дисквалифицирована на год по допинг-делу. Об этом на своем сайте сообщил Национальный антидопинговый центр (НАДЦ) Украины.

Семеренко обвинили в нарушении, связанном с непредоставлением информации о местонахождении или пропуском трех допинг-тестов в течение года. Срок дисквалификации отсчитывается с 20 марта 2024 года.

Семеренко является олимпийской чемпионкой 2014 года в смешанной эстафете. Также на той Олимпиаде она стала бронзовой призеркой в спринте. Дважды она выигрывала серебро на чемпионатах мира и пять раз — бронзу.

В последний раз Семеренко выходила на международный старт в январе 2022 года на чемпионате Европы в Абрере. При этом она продолжала выступления на национальном уровне.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее срок дисквалификации Поля Погба сократили больше чем в два раза.

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